A bevezetendő kötelezettség egyelőre a munkahelyekre és más, nyilvános terekre lesz érvényes. Az iskolákban a már érvényes szabályokat tartják fenn, a húsvéti szünetig nem változtatnak a járványellenes rezsimen, közölte március 20-án Martin Polaschek oktatási miniszter.

Az intézkedéscsomagra azért van szükség, mert a kórházi és ápolási dolgozók túlterheltek a magas betegszám miatt, és amiatt is, hogy közülük is egyre többen kényszerülnek karanténba vonulni. Az egészségügyi miniszter a kórházak és ápolási otthonok fenntartóival egyeztetett pénteken, akik arról számoltak be, hogy intézményeik a teljesítőképesség határán vannak. Az előrejelzések viszont a következő két hétre is több mint 50.000 új esettel számolnak napi átlagban, ez indokolja az azonnali beavatkozást - írja a magyarok.orf.at.

A kormány azt is tervezi, hogy bizonyos szakmák, például az kórházi és ápolási dolgozók esetében, szigorú feltételek mellett lazít a karanténszabályokon, megakadályozandó a további munkaerőhiányt. Ennek pontos részletei még nem ismertek, jelenleg a karantén ötödik napján kérhető a fertőzöttség felülvizsgálata és a mentesítés negatív eredmény esetén. Beszédében Johannes Rauch újfent a home-office alkalmazását javasolta a munkaadóknak mindenütt, ahol erre lehetőség van.

Ellentétek a szakértői stáb és a kormány között

Az elmúlt hetek kormányzati döntései megosztották a járványügyi koordinációs és tanácsadó szerv, a GECKO tagjait. Sajtóhírek szerint többen is fontolgatták, hogy elhagyják a testületet, mert nem kívántak asszisztálni az intézkedésekhez.

Végül egyedül Gerry Foitik, a Vöröskereszt országos mentésirányításának vezetője állt fel a stábból, az ő távozását az egészségügyi miniszter is megerősítette. A konfliktus kapcsán Johannes Rauch azt mondta: elnézést kért a szakértőktől, amiért a kormány nem figyelt oda eléggé szavukra.