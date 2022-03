A folytatásban Marton Ferenc, a Vas Megyei Közgyűlés alelnöke beszélt arról a gyarapodási folyamatról, ami a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program megjelenése óta jellemző a megyében. Ennek keretében készült el a mini bölcsőde is, mintegy 114 millió forintból. Rámutatott: a térségben V. Németh Zsolt, országgyűlési képviselő viselte gondját ezeknek a beruházásoknak és sokat tett azért, hogy Csákánydoroszló egy olyan mikrotérségi központnak az élére kerüljön Körmend mellett, amit megérdemel.

V. Németh Zsolt elmondta, a község zöldmezős beruházásai jelentős résznek számítanak megyei szinten. Kitért rá: a tornaterem és a mostani bölcsőde építése mellett, javában tart az iskolának a bővítése és hamarosan avatják a Rába mellett a Natura 2000-es bemutatóhelyet is. Ezeknek köszönhetően új szolgáltatások jelentek meg a településen- fogalmazott a képviselő, majd arról beszélt, hogy azzal, hogy a bölcsődék üzemeltetésére -ha már öt gyermek igényli azt-, kötelezi az önkormányzatokat a kormány, mutatja, hogy tényleg szeretnének egy demográfiai áttörést elérni. Beszélt arról is, hogy a bölcsőde az anyák munkahelyre való visszatérését is segíti.

Végül Kiss György plébános megáldotta az épületet, majd az ünnepséget az új Harangvirág Bölcsőde kisgyermekeinek műsora zárta.