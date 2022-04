A hatodik halak napi rendezvény résztvevői ezúttal nemcsak a halakról, hanem a halőrökről is megemlékeztek: a MOHOSZ elnöke, dr. Szűcs Lajos a szolgálatot teljesítő csaknem kétezer halőr munkáját köszönte meg. Az agrártárca képviseletében Szentpéteri Sándor helyettes államtitkár a halászat megszüntetése utáni előremutató fejlődést méltatta, hiszen több mint 100 milliárd forinttal járult hozzá a halas ágazat a nemzeti jövedelemhez.

Sziráki Bence, a MA-HAL ügyvezető igazgatója a horgászokat is kiszolgáló haltermelők képviseletében 5200 tonnás horgászati célú haltelepítésről beszélt, elmondta, hogy az afrikai harcsa tenyésztésében vezetjük az európai ranglistát, amiatt azonban sajnálatát fejezte ki, hogy a fejenkénti halfogyasztásunk alacsony – hat és fél kilogramm – ráadásul ennek jelentős része még mindig tengeri hal. Nagy Gábor, a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. horgászati ágazatvezetője akkor kapott szót, amikor Tihany közelében, egy komp mellett a nyílt vízen állt meg a 150 résztvevőt szállító hajó, hogy megkezdődhessen a látvány-haltelepítés. A haljelöléseknek köszönhetően az is kiderült, hogy korábban egy ponty 77 kilométert tett meg Keszthelytől Balatonakaratytyáig, a telepítésétől a kifogásáig eltelt alig több mint egy hét alatt.

Dr. Dérer István a halőrök napja alkalmával méltatta a legjobbakat. Egy formálódó életpályamodell egyik fontos mérföldkövének nevezte a címadományozást. Tízesztendőnyi példamutató szolgálat, a horgászokkal való udvarias, de egyben határozott kapcsolat, és ha kell, a segítségnyújtás képessége szükséges ahhoz, hogy valakiből címzetes vezető halőr váljék. Sok alkalmas jelölt közül ezúttal négyen vehették át a címet, és a lakiteleki Kerekes József az Év Halőre díjat is. Kerekes József 27 éve halőr, munkájában halász képzettsége is segíti, mint azt hangsúlyozta, örömmel tapasztalja, hogy az utóbbi időben könnyebb dolga van, kevesebb a rapsic, a horgászok jobban betartják a szabályokat. Maga is szeret horgászni, feleségével és kislányával már több családi versenyt is nyertek. Nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy elsőként kaphatta meg ezt a címet.