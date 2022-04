Vas Megyei Rendőr-főkapitányság közleményben arról tájékoztatta lapunkat, hogy a rendőrök a megye útjain az elmúlt héten fokozott figyelmet fordítottak a passzív biztonsági eszközök használatának ellenőrzésére. A rendőrök az ellenőrzött járművekben összesen negyvennégy alkalommal tapasztalták a biztonsági öv használatának elmulasztását. Baleset-megelőzési szempontból kiemelt fontosságú a biztonsági öv, valamint a gyermekbiztonsági rendszer előírásszerű használata. Egy esetlegesen bekövetkező baleset, valamint egy erős fékezés esetén megvédi a járművezetőt és az utasokat is a sérüléstől. Indulás előtt kapcsolja be biztonsági övét és hívja fel utastársai figyelmét is arra, hogy rögzítsék magukat! A biztonsági öv használata életet menthet! Az utak biztonsága és a balesetek elkerülése érdekében felhívjuk a járművezetők figyelmét, hogy fokozott óvatosság és kellő körültekintés mellett, a szabályokat betartva közlekedjenek!

Ne feledjék, a közlekedési balesetek megelőzhetők! … hogy mindenki hazaérjen!