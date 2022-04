Csere András, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége Nyugati Régiójának vezetője értékelése szerint a pandémia miatt 2021 májusáig nem lehetett üzemszerűen vendégeket fogadni az egész országban, így Bükfürdőn sem, de ahol víz van – akár a Balatonnál, akár a termálfürdőkön –, gyakorlatilag soha nem látott rekordokat hozott a július és az augusztus szobakihasználtság, vendégéjszaka, árbevétel tekintetében egyaránt.

Mint megtudtuk, régiós szinten azokon a településeken, ahol megvannak ezek az adottságok, a szeptember és az október is kimagasló volt. Majd egy gyenge november után decemberben ismét olyan számokat produkáltak a szálláshelyek, amilyeneket utoljára 2019-ben. A régióvezető megítélése szerint – összehasonlítva Sárvárral, Hévízzel, Hajdúszoboszlóval, vagyis a nagyobb „vetélytársakkal” – Bükfürdő stabilan megőrizte a helyét az élmezőnyben.

Nemcsak Bükfürdőn, hanem más városokban is zártak be szállodák a pandémia elején – akár láncok, akár egyedi szállodák –, és nagyobb volumenű felújításba kezdtek. A régióvezető úgy véli, az összehasonlítás semmiképpen nem lehet olyan, mint amilyen a járvány előtt volt, hiszen Bükfürdőn is van olyan szálloda, ami felújítás miatt több mint kétszáz szobával zárva van. De ugyanez a helyzet például Hévízen is, ami azt jelenti, hogy ezek a hotelek nem fogadnak vendégeket, ezért a statisztikai adatok csalókák.