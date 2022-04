Az otthon lakói között vannak olyanok, akik már nem képesek szavazni, mások nem jelezték a szavazási szándékukat, így alakult ki ez a közel ötvenfős létszám, amit a jegyző felé jeleztünk – tájékoztatott Kiss Anita intézményvezető. Az urna a megbeszélt időpontban a választási bizottsági tagokkal együtt meg is érkezett az otthonba, ahol a mindhárom részlegre eljutott az urna, hogy minden idős embernek kényelmes legyen, az átlagéletkor nyolcvan év felett van. A szavazók többsége az urnához járult, az ágyban fekvőkhöz bevitték a szobába. Megtudtuk: akik voksolni kívántak, egytől egyig rendszeresen tájékozódnak, a pavilonban négy, a kastélyban egy televízió van, ezen kívül 45 szobában saját tévét néznek a lakók.

Csontos Elemér 69 éves, Sárváron élt, földmérőként dolgozott, korábban szavazóbizottsági tag szerepet is vállalt. Most már mindene fáj, még boltba sem jár ki az otthonból, csak a parkban szokott sétálni, élvezi egy kicsit a természetet. Emlékszik, hogy nincs is annál csodálatosabb dolog, mint az erdőt járni. A mozgóurnás szavazási lehetőséggel mindenképpen szeretett volna élni, mert fontosnak gondolja.

Csontos Elemér (69) a hegyfalui időskorúak otthonában szavazott

Forrás: © Unger Tamás

Méhes Lajos 75 éves, hivatásos katonatiszt volt, Kőszegen teljesített szolgálatot. A peresznyei idősotthonba került, onnan jött át Hegyfaluba 2018-ban. Ízületi problémái vannak, nem mozog könnyen, az is nehezére esik, hogy heti kétszer-háromszor elmenjen a boltba. Várta a mozgóurnát, mert szavazni akart. A párja, Hegedűs Lászlóné Marika, akivel Peresznyén ismerkedtek össze, addig beszélgettek, addig beszélgettek, mígnem összeköltöztek a hegyfalui otthonban. A hölgy 72 éves, szintén rendszeresen tájékozódik a hírekről, a szobájukban van televízió. Együtt töltötték ki a szavazószelvényeket, és együtt dobták be a mozgóurnába, amit odatettek eléjük az asztalra, ahol ültek.