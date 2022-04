A kapunyitás 19 órakor lesz, majd 19.30-kor fellép a Ghymes zenekarból ismert Szarka Gyula Kossuth-díjas énekes, gitáros, zeneszerző. 20.15-kor lép színpadra Ripoff Raskolnikov osztrák énekes-dalszerző, gitáros, tiszteletbeli magyar, aki a szombathelyi Lamantin Fesztiválon is bemutatkozott már. 21 órától Frenk muzsikál, aki korábban játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, a Balaton együttesben is, 2007 óta a Budapest Bárban is énekel, játszik a Braindogsban. 22 órakor Bérczesi Róbert formációja, a Hiperkarma hozza lázba a közönséget. Az after party 24 órától a kávézóban.