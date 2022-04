A frissen kizöldülő fák alatt sokan ízlelgették a környékbeli borokat, gyerekeknek húsvéti kézműves-foglalkozásokat kínáltak és közben könnyed harmonikamuzsika tette hangulatossá a kora tavaszi programot. Kegyes volt az időjárás a bükfürdői termelői piacra látogatók számára. A borongós, esős délelőtt után sokan örvendeztek a hirtelen jött napsütésnek, hamar megtelt a kis vásártér. Több árus is a húsvéthoz igazította kínálatát.

Makk Ferencné Bőből érkezett mintegy 40-féle horgolt figurával. Egy egyszerűbb horgolt nyuszi négy-öt óra munka, amihez két-három órás varrás is szükséges. A másik, drótbetétes, ezért hajlítható végtagokkal rendelkező nyúl uraság harminc óra alatt készült el. De akadtak itt csörgőként is használható, zseníliafonalból készült csibék, öltöztethető babák, cicák, de még polipok is.

Valamennyi mosható, természetes, nyálbiztos anyagból. A szemben lévő standon levendulaillatú varrott párnácskák és játékfigurák gazdagították az ajándéknak valók kínálatát. A szomszéd bódénál meggy-, cseresznye- és eperlekvárok, a ribizli-, levendula- és gyermekláncfűszörp mellett horgolt tojásdíszeket, barkaágat és nárciszcsokrokat is árult Szita Józsefné, aki Szelestéről hozta el portékáit. Helyben is megkóstolhatták a vendégek Gaál Angelika túrós-barackos, gesztenyés-szilvás réteseit, a rábapatyi kolbászokat, esetleg a csepregi, kőszegi borokat.