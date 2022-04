A hagyományoktól eltérően ezúttal nem a Zala megyei Kerkafalván, hanem a gersekaráti Sárvíz-tavon kezdődött el két hete hétvégén a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége Vasi Vizek Legjobb Sporthorgásza elnevezésű megyei versenysorozata, melyen 47 horgász mérte össze tudását. Az ötven résztvevőre meghirdetett versenyre már március elején, a verseny kiírásakor szinte azonnal elkelt az összes hely, végül munkahelyi elfoglaltság és egyéb akadályoztatások miatt páran nem tudtak megjelenni, de a létszám így is a maximálishoz közeli volt. Korábban júniusban, nagy hőségben zajlott a Karát Kupa, több alkalommal is igen gyenge volt a halak kapókedve, ami a szerény fogási eredményekben is megmutatkozott. A korai versenyidőponttól azt remélték, hogy élvezetesebb versenyt sikerül rendezni a tavaszi időszakban, amikor jobban mozognak a pontyok, keszegek, kárászok. Végül ez így is történt, az utóbbi gersekaráti kupákhoz képest több halat sikerült fogniuk a résztvevőknek. Többeknek sikerült egy-két szebb pontyot is horogra csalni, volt 1,5 kilogrammos dévérkeszeg is a szákban, de emellett jöttek szépen a kárászok, vörösszárnyú keszegek, sügérek is. Míg a versenyzői szektorokban többen a part menti apróhalak fogására helyezték a hangsúlyt, addig a hobbikategóriában nagyobb testű kárászokra, pontyokra mentek feedertechnikával. A pecások összesen 194 520 gramm halat fogtak, ami 4138 grammos átlagfogást eredményezett.

Vasárnap reggel a hűvös, szeles időben a szervezők a 14 versenyzőt két, a harminc hobbi felnőttben indulót három, az ifiket egy szektorba sorsolták. Az eligazítást követően elfoglalhatta mindenki horgászhelyét, és megkezdődött a felkészülés. Míg a hobbihorgászok a feederbotokat, addig a versenyzők inkább a match- és rakós botokat készítették elő a négyórás megmérettetésre. Eközben a szervezőcsapat elindult csaliellenőrző körútjára, ahol mindent rendben találtak, ezáltal fennakadás nélkül rajtolhatott el az év első szövetségi horgászversenye.

A verseny végéhez közeledve egyre szűkült az élmezőny, de biztosra még senki sem mehetett. Végig kitartó koncentrációra és ügyességre volt szüksége annak, aki a győzelemre hajtott. Versenyző kategóriában sem volt elég az apróhalakból sokat fogni, a dobogóhoz kellettek a szebb halak is. A versenyzők között ez a legjobban Varga Bálintnak (Elektromosok SHE) sikerült, aki 8760 grammos fogásával lett a nap győztese. Mögötte nem sokkal lemaradva a másik szektor győztese, Tordai Gábor (Elektromosok SHE) végzett a második helyen 5400 grammal, a bronzérmes Borsos Tamás (Spartacus SHE) lett, aki szintén büszke lehetett az 5340 grammos teljesítményére.

Hobbi felnőtt kategóriában a három szektor győztese közül került ki a végső nyertes: Hegedüs József, a Kőszegi SHE versenyzője. Meglehetősen kiegyensúlyozott horgászattal sikerült a mérlegelésig 13 100 gramm halat szákba terelni. Az ezüstérem szépen csillogott a nap végén Pajor Károly (Ölbői Horgásztó SHE) nyakában a 11 360 grammos fogásának elismeréseként. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára pedig Göncz István, a Kéthatár-Tó Kerkafalva HE. versenyzője állhatott fel 9000 grammos fogással. Az ifik között is jó hangulatban zajlott a verseny. A legboldogabb vélhetően Gersei Milán (Körmendi Munkás HE.) volt, aki a győztesnek járó legnagyobb serleget vehette át 4620 grammos eredményéért. Szomorkodni Vogl Zalánnak (Spartacus HE.) sem volt oka, de ezúttal be kellett érnie a második hellyel az 1440 grammos eredményéért, harmadikként Nagy Bence Zsolt (Rábapatyi HE) zárt. A legjobb női horgász különdíját Fekete Imréné (Elektromosok SHE) vehette át 4480 grammos teljesítményéért