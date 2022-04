„Kedves Kispatás Barátok! Szokatlan eszközzel élek, de arra a sorsra jutottunk, hogy támogatókat keresünk. Eddig magánemberként sokszor erőnkön felül elláttuk barátainkat, de be kell látnunk, hogy mindehhez kevesek vagyunk. Jelenleg tíz ember havi 10 eurós (vagy aktuális árfolyamon ennek megfelelő forint) hozzájárulásával fedezni tudnánk állataink takarmányszükségletének egy részét. Még hét támogatót keresünk” – írta húsvét előtt.

Az ünnep, úgy tűnik, meghozta az adakozókedvet: két jótevő csatlakozott a felhíváshoz, így a havi abrakot meg tudja vásárolni Kata a kecskéknek és a lovaknak. További öt támogató segítségével – mint írja – a havi szénaszükséglet felét is biztosítani tudná, így maradna önereje a fix karámok megújítására. Magyarázza is a „matematikát”: évente félmillió forint körül van a szénaköltség, ez havonta 45 ezer forintot jelent, az abrak 17-20 ezer forintba kerül havonta.

Négy éve épült a farmon karám és beálló a póniknak – felújításra szorul az is, és továbbra is szeretne bővülni a kecskeistállóval, mert még ideiglenes helyük van az állatoknak, mondja. A menedéknek – nem állatmenhely, hiszen Kata mint magánember segít az állatokon – egy kivétellel ugyanazok a lakói, mint három éve: Zafír, az egykor kupecnek szánt ló, amellyel 13 éve társak. Neki a takarmányon kívül új kabát is kell majd télire, mert tüdőbeteg. Ott van Baba is, a szürke póni, 2015 január jában érkezett Katához; Árnyék, a fekete és Ajándék, a szürke póni, valamint a három rosszcsont kecske – Boxi, Boborján és Betyár. Boxit még ajándékba kapta Kata, Boborjánt és Betyárt, a két bakkecskét a Zala megyei állatvédelmi járőr szolgálat mentette, Kata pedig bevállalta mindkettő gondozását.

– Ugyanaz az állományom – életük végéig bevállaltam az állatokat, kitartok, amíg lehet. Ha hozzájárulást kapnék a széna- és abrakköltséghez, az már sokat könnyítene a helyzeten. A többi kiadást – állatorvosi költségek, gyógyszerek – továbbra is állom. Ha pedig ezen felül is érkezik be összeg, azt természetesen a felújításra költöm – mondja Kata, aki nyáron előre egyeztetett időpontban szívesen lát vendégeket – felnőtteket, gyerekeket is – a tanyán. Aki segítene, ezen a számlaszámon teheti.

A közlemény rovatba írják oda: Kispatás Menedék. Számlaszám: 1177347000941488-0000000; IBAN: dd HU 72 11 77 34700094148800000000. Azt már nevetve teszi hozzá Kata: ha valaki becsatlakozna a tavaszi nagy trágyarakásba, arra is ad lehetőséget