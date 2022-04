Egy éve írtunk arról, hogy a répcelaki önkormányzat harminc év után úgy döntött: ahelyett, hogy más célra használná fel a területet, felújítja az addig kihasználatlanul álló KRESZ-parkot. Az elhanyagolt terültből néhány hónap leforgása alatt csinos kis parkot hoztak létre. Újra kikerültek a közlekedési táblák, a padok is a pálya mellé, felfestették az útburkolati jeleket és a gyalogátkelőhelyeket. Néhány helyen az aszfalt is rekonstrukcióra szorult – nem csoda, az elmúlt harminc év megtette a hatását.

Az országfásítási programnak hála nemrégiben fákat is ültethettek a területre, ami így a családosok számára remek hellyé vált a szabadidő eltöltésére. A gyerekek játszva tanulhatják meg a közlekedési szabályok helyes alkalmazását. Szintén a közelmúltban térkőburkolatos járda épült a Honvéd utca felől. A múlt héten pedig napelemes, LED-es világítással látták el a parkot, hogy az sötétedés után is használható legyen. Szabó József polgármester egy évvel ezelőtt megfogalmazott elképzelése megvalósult: az alsó tagozatos gyermekek oktatásába bekerült a KRESZ gyakorlása, de a szülők az iskolától függetlenül is szívesen viszik oda gyermekeiket.