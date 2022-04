A Petőfi Sándor utcában – a belvárosi fuvarostelep kis udvarán – alapította meg a lovasiskolát 1962. április 11-én Makkos Vilmos. A bajszos, melegszívű edző munkájának köszönhetően néhány év alatt az ország meghatározó sportegyesületévé vált a vasi egyesület. Itt kezdte pályafutását a szombati rendezvény szervezője és házigazdája, az olimpiai negyedik helyezett military lovas, Horváth Zoltán és az örökös magyar bajnok Dallos Gyula, a Kincsem nemzeti lovas program megújításáért és végrehajtásáért felelős miniszteri biztos is.

Hagyomány, hogy Vili bácsi tanítványai tízévente találkoznak, emlékeznek és az emlékekből erőt merítenek. Az idén mintegy negyvenen gyűltek össze. Horváth Zoltán 1974-től belovagló, 1984-től 1990-ig a szombathelyi lovasiskola vezetője, majd 30 évig a Bajor Lovas Szövetség megbecsült edzője volt. A lovak iránti szeretetét nagyapjától örökölte, de nincs olyan nap, hogy ne jutna eszébe Vili bácsi, aki fiaként szerette. Tőle tanulta meg, hogyan legyen a társa a ló, miként tisztelje az állatot. Vili bácsinak köszönheti azt is, hogy alacsony termete ellenére – látva kitartását és akaratát – nyeregbe ülhetett. Nagy álma, hogy egyszer lovasiskolát nevezzenek el Makkos Vilmosról a vasi megyeszékhelyen. – Nem lovasok, hanem lovas emberek születtek a keze alatt – fogalmazott Dallos Gyula, aki számára a mai napig példakép egykori edzője: – Megmutatta, hogyan lehet a nagy szegénységben nagy eredményeket elérni. Ő az életre tanított a lovaglás által.

Keveset beszélt, de pusztán személyes jelenlétével képes volt átadni a követendő viselkedési normákat és a lovasetikettet. Szólt arról is, Magyarországnak nincs még egy lovardája, amely annyi bajnoknak lett volna a nevelőhelye, mint a szombathelyi. Ez pedig Makkos Vilmos jóságos, ugyanakkor akaratos és szókimondó személyének köszönhető. Emberi nagyságát mutatja, hogy fia, Vili és Rajna tragikus bukásakor sem omlott össze és nem fordított hátat szeretett szakmájának. A miniszteri biztos szólt arról is, Makkos Vilmosnak szerepe volt a második világháború utáni hazai military sport újjáélesztésében. Elsők között épített pályát és rendezett lovastusaversenyeket. Az 1980- as moszkvai olimpián szereplő csapat pályaedzőjeként komoly érdeme volt a nemzeti válogatott negyedik helyezésében.