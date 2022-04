A tavasz színei címmel rendezett tavaszköszöntő kulturális rendezvényt a hét végén Ivánc Község Önkormányzata. A kiállítással egybekötött program a természetvédelem jegyében zajlott. A rendezvény résztvevőit Csider Sándor költő-tanár Forrás című költeményével köszöntötték helyi diáklányok.

Gyarmati Tibor, Ivánc község polgármestere is köszöntötte a vendégeket, kiemelten a Nemzeti Művelődési Intézet Vas Megyei Igazgatóságának vezetőjét, Éles Krisztina megyei igazgatót, Hegyhátszentmárton polgármesterét, Pál Lászlót és az előadókat. Éles Krisztina igazgató a Nemzeti Művelődési Intézet által indított szakkörökön elkészült tárgyak kiállítását nyitotta meg. Elmondta, hogy Vas megyében 124 településen indult szakköri tevékenység. Mint a Vas Megyei Értéktár Bizottság tagja, a helyi értékek megbecsülésére is felhívta a figyelmet. „Milyen csodálatos dolog, hogy a helyszínen ezekből is látható néhány darab” - fejezte ki elismerését -„hiszen a hagyományokat, értékeket éltetni kell.” Mint ahogy a szakkörön is együtt munkálkodik az idős és a fiatal, közben beszélgetnek, tanulnak egymástól és gyönyörű kézműves dolgokat alkotnak együtt - közösségben.