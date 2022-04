A kormány Magyar falu programjának köszönhetően energetikai fejlesztést hajtottak végre a faluházon. A néhány héttel ezelőtt befejezett munkálatok az épület külső felújítását, a homlokzat és a tető hőszigetelését, valamint a bejárati részen a nyílászárók cseréjét érintették. Molnár Ildikó polgármester elmondta, a 27 millió forintos beruházás eredetileg egy napelemes rendszert is tartalmazott volna, ám ezt sajnos az elszabaduló árak miatt ki kellett venniük a projektből, és bár végül sikerült megvenniük mindent, nem ment zökkenőmentesen az alapanyag beszerzése sem.

Jó hír viszont, hogy a szigetelési munkák elvégzésére egy nagyon összeszokott csapatot sikerült szerződtetni, akik mindössze 25 nap alatt végeztek is mindennel. Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője a felújítás kapcsán elmondta, ahogyan eddig is, a jövőben is azon lesznek, hogy Tompaládony és az összes kistelepülés előrébb tudjon jutni. Hozzátette, nemcsak a faluházra, de egyházi közösségi tér fejlesztésére is jutott forrás, hiszen szintén pályázati pénzből az evangélikus imaház is megújulhatott.