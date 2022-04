A Rába-takarításnak két évtizedes múltja van, a szervezők mindig a vízi szezon előtti időszakra – április végére vagy május elejére – időzítik. A fő szervező Somogyi László, a molnaszecsődi Bayou Bönhööö vízi csapat vezetője. Somó – így ismerik a legtöbben – a Rába egyik legrégebbi túravezetője, emellett elhivatott környezetvédő is. Az idén is ő koordinálta az önkéntes szemétszedő programot, munkáját Sásdi László és Varga Gábor István segítették.

A szervezőktől megtudtuk, hogy a tavasz első nagy kollektív vízi akcióján mintegy százan vettek részt. Kellettek is a dolgos kezek, hiszen most is volt mit összeszedni a Rábából. Többségében műanyagszemét került a kenukba, főleg zsákok, PET-palackok, háztartási eszközök, de találtak fémhordókat is, ezekkel azért meggyűlt a bajuk a takarítóknak a kiemelés során. Évről évre mindig van szemét a folyóban, így nagy szükség van erre a tavaszi akcióra – mondják egybehangzóan a szervezők.

Forrás: Szendi Péter

Az idén is voltak extra fogások, lökhárítókat, bojlerrészeket, autógumikat, elektromos cikkeket és vécécsészéket is szedtek ki a folyóból. Az önkéntesek száz kilométeren takarítottak, Alsószölnöktől Püspökmolnáriig. A tapasztalat az, hogy még mindig vannak felelőtlen emberek, akik szemétgyűjtőnek nézik a Rábát.