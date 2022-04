Az egyesület elnöke, Moldovan Adrian Ovidiu örömmel számolt be róla, hogy rekord mennyiségű nevezés érkezett a hétvégére, amikor 277 nevező páros lép parkettre. Az ifjúsági és felnőtt kategória Országos Latin Ranglistája mellett junior standard és senior latin táncosok, továbbá a professzionista standard ranglista versenyző párosai is megmérettetik magukat a klubközi táncversenyek mellett. Parkettre lép a helyi Claudius TSE világbajnoki ötödik helyezett párosa, Tóth István Aramisz és Contineau Lilly, valamint a Lorigo TSE és a Savaria TSE versenytáncosai is.

A rendezők ezúttal is csodálatos környezetet varázsolnak a sportházba, nemcsak a versenyzők, hanem a szombathelyi táncszerető közönség számára is. Andrei Mangra, a Dancing with the Stars győztes sztárfellépője latin show produkcióval hívja majd az est folyamán táncba a közönséget. Mindenkit szeretettel várnak a rendezők a Magyar TáncSport Szakszövetség hivatalos versenyén most vasárnap kilenc órától, valamint délután az országos latin ranglista versenyeinek fordulóin. Jegyek a helyszínen vásárolhatók.