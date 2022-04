Vasárnap reggel egy Citroen személyautó haladt a 89-es úton Szombathely határában, amikor a jármű elé egy őz futott. A sofőr már nem tudta elkerülni az ütközést, elütötte az őzet. Az elpusztult állat ezután a jármű alá szorult. A helyszínre a szombathelyi tűzoltók is kiérkeztek, akik a járműből az úttestre került folyadék eltávolításában és az autó alá szorult őz tetemének kiemelésében segédkeztek. A balesetben szerencsére személyi sérülés nem történt.

Forrás: Horváth Istvánné

Több alkalommal is jeleztük már, hogy ha őz szalad az autó elé, a legtöbb esetben nem érdemes hirtelen kormánymozdulattal megpróbálni elkerülni az ütközést, mert legtöbb esetben nagyobb kárt okozunk magunknak, az autónkban vagy másoknak, mint ha csak vészfékezéssel próbálnánk meg elkerülni az ütközést. Legutóbb a tegnapi napon számoltunk be a hirtelen kormánymozdulat miatt bekövetkezett balesetről, amikor szintén egy vadat akart elkerülni a sofőr, de a hirtelen mozdulat miatt elvesztette uralmát a jármű felett. Abban a balesetben az autó is totálkáros lett és a sofőr is megsérült.

Forrás: Horváth Istvánné

Forrás: Horváth Istvánné