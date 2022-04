Fábián Gábor, a szombathelyi székhelyű Magyar Speciális Mozgókép Egyesület (MSME) alapítója és elnöke megint álmodott egyet. Miután – támogatók odaadó közreműködésével – létrehozta és sikerre vitte az országos speciális filmszemlét, az is régóta motoszkált a fejében, hogy a Dunántúlról még hiányzik egy hasonló esemény. Hát nekilátott a szervezésnek, az együttműködő partner ezúttal az ÉFOÉSZ (Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége). A speciális szemlenaptár menetrendje így válik teljessé, a remények szerint a dunántúli szemle jelenti majd a nyitányt tavaszonként. A Tiszántúli Speciális Filmszemle már működik, az idén szeptemberben rendezik meg a negyediket. Az év beteljesedése a novemberi országos szemle, amely a budapesti Eötvös 10-ben talált otthonra.

Fábián Gábor azt mondja, az idei – nyolcadik – országos szemlére máris rengeteg nevezés érkezett, legalább húsz országból, vagyis bőven nemzetközivé nőtte ki magát. Az első Dunántúli Speciális Filmszemlére fogyatékossággal élő alkotók, értelmileg akadályozott emberek, autizmussal élők rövidfilmjeit várják, műfaji és tematikus megkötés nincs, a nevezési határidő április 29-e. – Megint születés lesz. Amikor valami először van, az olyan jó – mondja Fábián Gábor, aki azt is hangsúlyozza, hogy ilyenkor a filmek bemutatásán, értékelésén túl a találkozás is rendkívül fontos. Mindenki nagyon készül rá. A zsűriben ezúttal Erdélyi János Balázs Béla-díjas filmrendező, Horváthné Somogyi Ildikó gyógypedagógus, az ÉFOÉSZ alelnöke és Szabó Tibor színművész, a Weöres Sándor Színház igazgatója foglal helyet. A szemlét kiállítás kíséri az MMIK-ban – az MSME-iroda is itt van –, Vincze András fotográfus képei a fogyatékkal élők világába, egyúttal a filmezés kulisszái mögé vezetik el a látogatót.