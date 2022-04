Minden gyermek a saját ütemében fejlődik, és a fejlődés széles skálán mozog – ebből az alapvetésből indult a beszélgetés. Abban egyetértettek a résztvevők, hogy az óvodakezdés előtt álló, normál fejlődésű gyerekek szüleinek ennél több kézzelfogható támpont kell, hogy tudják, hol tart a gyermekük. Kovács-Fodor Viktória tisztázta: ha van férőhely, a körzetes óvodába felvehető egy olyan gyermek is, aki fél éven belül betölti a harmadik életévét, de ettől még nem biztos, hogy „óvodaérett”, azaz elérte az életkorának megfelelő fejlettségi szintet.

– A három év körüli gyermekek többségének az óvoda az első olyan közeg, amikor kilépnek megszokott családi környezetükből. Ha egészséges, bizalmon, szereteten alapuló nevelést kapnak, akkor jellemzően könnyebben beszoknak. Előfordulhat sírás, anya- és apahiány, de a dajka nénik és az óvó nénik szeretete, odafordulása megkönnyíti a reggeli elengedést. A szülőnek is óvodaéretté kell válnia: el kell tudnia engedni a gyermekét, megbízni az óvodapedagógusban. Amíg a gyermek feszültséget érez a szülein, addig ő sem éli meg pozitívan az óvodai létet. Ami a testi fejlődést illeti: elvárható, hogy a cipőjét, a nadrágját egyedül vagy kis segítséggel felvegye, levesse. Az étkezésben biztonsággal használja az evőeszközöket (kanalat, villát), pohárból igyon. Legyen igénye arra, hogy ha leönti magát, kicserélje a ruháját, ha folyik az orra vagy pisilnie kell, azt jelezze a pedagógusnak. Mindezeket otthon kell megtanulnia. Az óvoda kiegészíti a családi nevelést – hívta fel a figyelmet.

Schwahofer Gábor a saját történetüket mesélte el – a feleségével sok tapasztalatuk van arról, hogyan szoktak be a gyerekeik az új közösségekbe. Más volt a helyzet az első, a második és a harmadik fiuknál is, lévén különböző a személyiségük. És az óvodák, sőt óvó nénik között is volt eltérés a beszoktatás módját, ütemét illetően. Nem kevés álmatlan éjszakát okozott nekik az óvoda- és főleg az óvónéni-választás – mondták –, végül mind a három gyermek máshova jár.

A beszoktatással kapcsolatban Kovács-Fodor Viktória óvodavezető még annyit mondott: szerencsés, ha az óvodán belül egységes. Náluk augusztus utolsó hetében az ovit kezdő kicsik/leendő kiscsoportosok anyával, apával részt vehetnek egy délelőtti csoportfoglalkozáson, benézhetnek a mindennapokba. Szeptembertől a szülők már nem mehetnek be a csoportszobába, az ajtóban elbúcsúznak reggel a gyerekektől. Gyermekfüggő – és ebben hagyatkozzunk az óvodapedagógus véleményére –, hogy kezdettől a teljes napra ott maradjanak-e vagy egyre tolódjon ki az időintervallum, amit a szülők nélkül töltenek az oviban.

– Izgalmas időszak a nevelési év kezdete, főleg egy vegyes csoportban. A kicsiknek új minden, a nagyobbaknak pedig vissza kell zökkenniük az óvodai létbe a hosszú nyár után. A legfontosabb az érzelmi biztonság, a családias, melegszívű légkör megteremtése, amelyben mindenki jól érzi magát. Onnantól kezdődhet az igazi nevelés, tanítás és a többi tevékenység – mondta Márkus Erika. Napirend szerint élnek – az alkalmazott szokás- és szabályrendszer ad keretet a mindennapoknak. Ezt sorolta: az óvodában a tízórai (akár fél 9-től) az első étkezés, ezért otthon kell bekapni legalább néhány falatot reggelire. Fél 9-ig kell beérkezni – a reggel összebújós, beszélgetős, játszós alkalom –, utána mosakodás és tízóraizás következik. 9 után indul a délelőtt legtartalmasabb része: kezdődnek a tevékenységek, az éneklés, táncolás, rajzolás, gyurmázás, környezeti nevelés tudatos tervezés alapján. Ide tartozik a szabad levegőn való tartózkodás, a mozgás, a séta is. Fél 12 az ebédidő. Utána kell a pihenés a rengeteg élmény, zaj után. Aki nem alszik, az csendben pihen körülbelül 14.30-ig. Uzsonnáznak a gyerekek, majd szabad játék és a nagyobbaknak a játékos angol, német, zeneovi és egyéb szolgáltatások adnak programot, míg érkeznek a szülők és hazaviszik a gyerekeket. Az együttélésnek az oviban is vannak szabályai: el kell pakolni a játékokat maguk után, a társas kapcsolatoknál gyakorolják a megértést, toleranciát, az öltözködés, a kulturált étkezés alapjait. Az egymásutániság, a sorrend biztonságot ad – otthonra is ezt javasolta az óvónő keretként, ebben el tudnak igazodni.

A beszélgetésbe a közönségből is bekapcsolódtak édesanyák: szóba került, mennyire megnehezítette a pandémia az óvodaválasztást, ami pedig nagyon fontos, figyelembe véve a kicsi lelkivilágát, érzelmi szintjét és személyiségjegyeit. Szó volt arról is, bizonyos helyzetek indokolhatják a csoport- vagy oviváltást. Szülőként ne hagyjuk, hogy rakódjon bennünk a rossz érzés. Nehéz ügy ez mindenkire nézve, de a gyermek érdekében meg kell tenni. Nem szabad egy kiscsoportos gyermeket olyan közösségben hagyni, ahol nem érzi magát biztonságban. Az érzelmi fejlődésben intenzív ez az időszak, a gyerekek a tapasztalat útján tanulnak.