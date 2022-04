A kultúrház bővítésére elsősorban azért volt szükség, mert helyszűkében voltunk. A civil szervezetek fellépőruháit, eszközeit már nem tudtuk megfelelő módon tárolni. Javában megy a munka a tetőtérben, a kivitelező nagyon szép és igényes munkát végez – tudtuk meg Ropos Gábortól, Felsőszölnök polgármesterétől. Az újonnan kialakítandó részben a szlovén nemzetiségi önkormányzat kap egy nagyobb irodát, egy helyiséget pedig a civil szervezetek rendelkezésére bocsátanak.

Kialakítanak egy modern vizesblokkot, emellett lesz egy nagy közösségi tér is, ahol rendezvényeket tudnak tartani, és a véradások, a zumbaórák, valamint az egészségfejlesztési iroda programjai is itt kapnak majd helyet. Az elnyert pályázati támogatásból új kazán kerül az épületbe, és új bútorok vásárlására is lehetőség nyílik. A projekt befejezésének határideje ez év vége, de a tervek szerint már májusra elkészül a munkával a kivitelező, így a civil közösségek és a szlovén önkormányzat munkatársai hamarosan birtokba vehetik a megújult tetőteret.