Az idén is elkészült a civil szervezetek pénzügyi támogatásáról szóló pályázati felhívás. A pályázatokat április 20-a, szerda 12 óráig lehet benyújtani személyesen a Vépi Közös Önkormányzati Hivatal titkárságán, vagy e-mailben az [email protected] címre. Április 30-ig bírálják el azokat. Az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési terve is napirendi pontként szerepelt – a megnyert energetikai pályázathoz kapcsolódó közbeszerzéseket tartalmazza – ezt is elfogadták a képviselők. Az idén egynapos lesz Vép nagyrendezvénye, a Világ Közepe Fesztivál, június 25-én, szombaton.

Már folynak az előkészületek: rendezvénytartási engedélyt nem szükséges kérni, a szervezők úgy kalkulálnak, hogy nem haladja majd meg az ezer főt a résztvevők száma. Beszámolt tevékenységéről a Gamesz. Vezetője, Császár Károly a fenntartható működés érdekében írásban és szóban is azt kérte, hogy tárgyaljanak a bérek rendezéséről. Kovács Péter polgármester megköszönte a munkát, amit a város érdekében végeznek a Gamesz munkatársai. Mint mondta, a versenyszférához kell közelíteni a (karbantartó/ szakács) béreket, máskülönben nem találnak munkaerőt – a félévi költségvetési beszámoló során, de legkésőbb a következő évi költségvetést már így kell tervezni. A művelődési ház és könyvtár is beszámolt 2020/21 évi munkájáról. Szóba kerültek a városban tervezett programok is: április 11-én 11 órakor Költészet Napja a főtéri színpadon iskolásokkal, óvodásokkal és minden verset szeretővel. Április 22–24. a Vas-Film Fesztivál időpontja.

A különfélék között került szóba, hogy megnyílt a Leader-pályázat: önkormányzatok eszközbeszerzésre pályázhatnak 5 millió forint értékben. Vép munkagépekre pályázik, hogy könnyítsék a Gamesz-dolgozók munkáját. Május 10–11–12-én lesz lomtalanítás a városban – közölte a polgármester.