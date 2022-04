A hűvös és a szemerkélő eső ellenére mintegy százan gyűltek össze a kemestaródfai Sarlós Boldogasszony-templom előtt vasárnap délután. Eredetileg két évvel korábbra tervezték, de a koronavírus-járvány miatt mostanra sikerült megszervezni a keresztutat. A Szombathelyi Egyházmegye minden részéről érkeztek családok. Fekete Szabolcs Benedek plébános, kinevezett segédpüspök elmondta, ez egy jó alkalom arra, hogy ne csak testben, lélekben is felkészüljünk a Húsvét ünnepére, amelyben ugyan ott van a szenvedés és a halál, de ott van a feltámadás és az öröm is. Mint fogalmazott, azt ünnepeljük, hogy a jó erősebbnek bizonyul a rossznál. Ebben napjainkban is hinni kell.

Fekete Szabolcs Benedek három évig volt a település plébánosa, a Miród-forrás mindig is a szívügye volt. Úgy tartja: ha valaki csak egymagában vagy családjával eljön ide, már feltöltődik. A kereszt viszi le az erre járót a forráshoz, ki a természetbe.

Takó Gábor polgármester emlékeztetett: idén lesz a forrás felszentelésének 20. évfordulója. A jubileum alkalmából nyáron egy nagyobb rendezvényt tartanak majd, és addigra a hely is új ruhát ölt. A bontási munkálatok már megtörténtek, az építkezés a hónap végén kezdődik.

A családok gitár- és énekszóval vágtak neki a 750 méter hosszú útnak. S mire a kereszt a magasba emelkedett, kisütött a nap.