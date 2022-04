Borongós, esős időjárással kezdődött a munkahét a húsvéti hosszúhétvége után. Be kell vallani nem volt egyszerű felkelni ma reggel és visszazökkeni a hétköznapokba, főleg ilyen szomorkás idő mellett. De ne feledjük, már egy jó nagy lépéssel a tavaszban járunk, és hamarosan talán már tényleg beköszönt az évszakhoz méltó idő is. Vonatkoztassunk most el egy kicsit a mai esőtől és bútól, és melegedjünk át olvasónk húsvét hétfőn készített csodás képeivel a szombathelyi Batthyány téren pompázó cseresznyefákról!