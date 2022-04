Fehér Levente jó néhány éve az Óperint utcai közösségi helyiségben tölti a kedd délutánokat. Önkénteskedni, vagy ahogy ő mondja: játszani jön ide. Van, hogy tíz-tizenöten is várják, és különféle módon, de mindig hasznosan töltik az időt: beszélgetnek, nevetnek, szerepjátékot játszanak, gyakorolják az írást, olvasást, de voltak már együtt könyvtárban is.

– Sokféle miliőből, különböző szociális háttérrel érkeznek ide a gyermekek. Mindannyiukban közös azonban, hogy befogadják a jót, nyitottak a szépre, fontos számukra a bizalom. Jólesik velük lenni, sokat tanulok tőlük – meséli. A kisebbek rögtön a karjaiba kéretőznek, a nagyobbak távolságtartóbban figyelnek, de a tisztelet ott van mindanynyiuk szemében. Okát nem kell sokáig keresgélni, korábbi szavai jutnak eszembe: – Sokszor látszólag mély szakadék húzódik idősek és fiatalok között, pedig van egy közös nyelvünk, a szeretet. Ezt kellene mindenkinek megtanulnia. A tegnap délután már az ünnepvárás jegyében telt az Új Nemzedék Házában.

Az Egészséges Nyugdíjasok Vegyeskara – amelynek tagja Fehér Levente is – dallamcsokorral érkezett. Az első szám – utalva az Ukrajnában zajló háborúra – a békéről szólt, majd felcsendültek Halász Judittól ismert dallamok – és a Legyetek jók, ha tudtok című filmdráma népszerű betétdala is. A fellépők uzsonnával is készültek, ráadásul egyetlen gyermek sem távozott üres kézzel – a nyuszi kosara természetesen megtelt finomságokkal.