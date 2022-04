Az ukrajnai háború visszatérésre bírta Digitális Batmant, írta a közösségi oldalon még húsvét előtt Pintér Zsolt. Hogy kijelentését illusztrálja, fotót közölt egy Kárpátaljáról Vas megyébe érkezett testvérpárról, a 14 éves Macula Arturról és 15 éves nővéréről, Victoriáról, akik közvetítésükkel egy laptopot kaptak, ami használható játékhoz és kapcsolattartáshoz is, és megkönnyíti a tanulásukat. Mint írta, az Ungvárról menekült fiatalok gépén kollégái az ukrán nyelvű operációs rendszerről is gondoskodtak. – Útban van hozzájuk a második eszköz is, hogy ne kelljen kettőjüknek egy gépen osztozni.

Ezen kívül is érkeztek hozzám igények újabb digitális eszközökre ismerősöktől, iskolákból is. Ezek alapján tudom azt mondani, hogy nagyobb kijelzőjű okostelefon-, táblagép-, laptop-felajánlást is szívesen fogadunk. A lényeg, hogy kamerával rendelkezzen az eszköz, mert a gépeket az otthoniakkal való kapcsolattartásra is használják a gyerekek – hallottuk Zsolttól még húsvét előtt. Azóta eljutott a testvérekhez az említett másik notebook is, mi pedig kíváncsiak voltunk az örömükre (merthogy nagy boldogságot szereztek a felajánlók a két gyereknek) – felkerestük őket abban a kis faluban, ahol jelenleg az édesanyjukkal élnek. – Fél éve jöttem Magyarországra. Munkát kerestem, mert Ungvár környékén nincs lehetőség.

Egy Somogy megyei cégnél tudtam elhelyezkedni – kezdte történetüket Elena, akitől a lánya, Victoria vette át a szót, szép magyarsággal. – Mi egy hónapja érkeztünk. Előtte az öcsémmel ketten éltünk Ungváron a lakásunkban. Ahogy jött a háború, vonaton menekültünk. Kalandos, nehéz utunk volt, sok várakozással a határon. Miután átértünk, két napig csak aludtam. Siófok volt az első állomás, azóta anyát Vas megyébe irányították, most itt dolgozik – mesélte. A kislány nagyon talpraesett. Határozottan mondja: amíg tart a háború, nem mennek vissza Ukrajnába, de amint lehet, hazatérnek. Nagyon hiányoznak neki a barátai, a sport. Focizott ugyanis az ungvári női csapatban, több kupát nyertek.

A testvére rajzolni szeret, mindketten szívesen főznek – árulták el. Pintér Zsoltot végül arról kérdeztük, hogyan tudnak segíteni olvasóink. – Egyrészt a már befutott kéréseket akarja teljesíteni a Digitális Batman, másrészt jelzéseket várunk, hogy a rászoruló gyerekek érdekében összekapcsolhassuk a felajánlót az igénylővel. Remélem, hogy Artur, Victoria és a társaik hazatérhetnek a szülőföldjükre. Addig a magyarországi mindennapjaikat segíthetik az okoseszközök.