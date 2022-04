Az együttes vezetője, a Liszt Ferenc-díjas hegedűművész, aki nemrégiben Magyarország érdemes művésze is lett, elmondta, hogy a mű Jézus történetét Mária szempontjából mutatja meg. Azért játszották húsvét előtt, hogy rámutassanak: ez az egyedüli halál, aminek volt értelme; a végén ott van az ámen.

– Rengeteg értelmetlen halált láthattunk az utóbbi időszakban, először a koronavírus-járvány, majd a szomszédban jelenleg is dúló háború miatt – fogalmazott Kalló Zsolt. – Különböző ideológiák mentén feláldozzák emberek életét; számunkra fontos, hogy a mi hitéletünkből adhatunk elő darabokat. Előző héten az ausztriai Badenben János passióját mutattuk be az osztrák kórussal és szólistákkal. A Capella Savaria számára nem egyszerű ilyen volumenű, sokszereplős koncerteket megszervezni, de célunk passiókat, oratóriu mokat is előadni.

A Stabat Mater ránk van szabva: a vonószenekar két énekes szólistával megállja a helyét. A ferences templomban Czeller Krisztina és Kristóf Réka léptek fel. Az égbe küldött, magas szoprán hangok a zenemű fél évezreddel korábbi költészeti előzményét is felidézték: a Stabat Mater eredetileg a 13. századi irodalom egyik gyöngyszeme, egyesek Jacopone da Todi művének tartják, mindenesetre egyike a legismertebb középkori énekeknek. Siralomének, a gyász maga, az anya mélyről jövő reakciója, hogy látnia kell a fia halálát, hogy „fajtája vétkéért mit vett magára”.