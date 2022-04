Az Arany Struccban hétköznap kedvelt a menü, délben meg is telik a fogadó. – Az étlapot sokszor a törzsvendégeinkkel együtt állítjuk össze – veszi át a szót Sebestyén Réka. – Apu gyakran megkérdezi tőlük: a jövő héten mit ennétek szívesen? Így kerül felt fel a választékra például a szalontüdő, vagy éppen a rakottkrumpli. Megtörtént, egy bácsika a piacról visszafele jövet egy nagy adag zöldséget adott be nekünk. Így aznap a séfünk ezt is felhasználta. Így, nagy szerető közegben működünk. Az a la carte kínálatot úgy állítottuk össze, hogy azon a hagyományos ételek szerepeljenek. Vannak csülkös fogások, csirkemell íjász módra és az elmaradhatatlan rántott ételek. Az ételeket úgy tálaljuk, mintha azokat a vendégek nagymamája főzte volna. A nagy adagok melletti másik erősségünk pedig a kézműves hamburgerválaszték. Ez már kiforrta magát. Azonban a jövőben szeretnénk megújítani az étlapot.

Idő közben visszatér Sebestyén József, aki nem kis büszkeséggel meséli, hogy az Arany Strucc az azon kevés helyek egyike, ahol hétvégente van élőzebe.

- A fiatalok mellett az idősebb kőszegiek is szívesen jönnek el hozzánk szombaton este, hiszen sokakban előjönnek a régi emlékek, a nosztalgia – részletezi.

Megtudjuk azt is, a foglalásokkal jól állnak, már készülnek a pünkösdi időszakra, illetve a közelgő nyárra. Gyakran állnak meg itt egy-egy frissítőre a környéken túrázók, miként a városba látogatók is szívesen szállnak meg itt.

A Sebestyén József és kollégái pedig napról napra igyekeznek megfelelni az évszázados hagyományoknak. A Törzshely játék szavazatai is bizonyítják, eddig mindez sikerült.