A Dózsa György utcában a volt kispiac területén 142 gépjármű elhelyezésére szolgáló, a város fő közlekedési útját tehermentesítő, aszfaltozott, ingyenes parkoló épülhet. Ennek helyszínén tartott tájékoztatót Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester, dr. Máhr Tivadar és Szabó Zoltán alpolgármester, valamint dr. Kondora Bálint, a megyei közgyűlés alelnöke.

– Az elmúlt években is azért dolgoztunk, hogy Sárvár előbbre jusson. Számos beruházás elkészült és újabb projekteket is elindíthattunk, így a Sótonyi úti körforgalom kiépítését. Most pedig itt vagyunk a belvárosban, hogy egy újabb nyertes, 600 millió forintos pályázatot jelentsünk be – szólt Ágh Péter országgyűlési képviselő.

– A katolikus és a Gárdonyi-iskola is száz méterre van innét. Ha elkészül a parkoló és a szülők itt állnak majd meg, enyhül a környéken többször szinte ellehetetlenülő, veszélyessé váló forgalom. Ezt segíti a Deák Ferenc utcai gyalog átkelőhelynél tervezett automata figyelmeztető rendszer – mondta a polgármester.

A Rákóczi és az Alkotmány utcák csatlakozásánál is okoszebrát alakítanak ki. A Nádasdy-iskola mellett 45 gépjárművet befogadó közösségi célú parkoló épül. A Dévai Bíró Mátyás utcai zöldterületen fejlesztik a játszóteret. A Kertváros nyugati és délnyugati részének csapadékelvezetésére zsilip és szivattyútelep létesül az Újmajori-árok területén. A fejlesztés az Ungvár utca csapadékvíz-elvezetésének rendezését, a nyílt vízelvezető árkok megújítását is magába foglalja. Az Élhető Sárvár program pályázatait a megyei önkormányzati hivatallal együttműködve, konzorciumi formában nyújtotta be és valósítja meg a város.