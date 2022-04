Kiemelkedően jó évet zárt tavaly az Erste Bank kis- és középvállalati üzletága. A gyors gazdasági növekedésnek és a szektor számára felajánlott kedvező, támogatott hitelkonstrukcióknak köszönhetően a kötvény- és hitelállomány 10 százalékkal nőtt. Hasonló ütemben emelkedett az adott évben folyósított összeg is: 10 százalékkal több forrást (hitelt, illetve néhányan kötvényt) vettek igénybe a kkv-k 2021-ben mint az azt megelőző évben. Kovács Dániel, az Erste Bank kkv-területének északnyugat-magyarországi régióvezetője szerint 2022 első félévében a szektorban még folytatódhat a bővülés, kérdés azonban, hogy az emelkedő kamatok és a várhatóan megszűnő támogatott konstrukciók következményeként miként változik a vállalkozások hitelfelvételi kedve.

A régióvezető arra számít, hogy az érintett vállalkozások többsége a nyárhoz közeledve egyre inkább felismeri majd: hosszú ideig ez lesz az utolsó lehetőség, hogy ennyire kedvező finanszírozási forráshoz jusson. Így néhányan előrébb hozhatják a tervezett fejlesztéseket és az ezekhez kapcsolódó hitelfelvételt. A támogatott hitelkonstrukciók várható kifutásával párhuzamosan egyre inkább előtérbe kerülnek a hagyományos finanszírozási megoldások, élesedik a verseny. A pénzintézetek eddig leginkább az ügyfélkiszolgálás minőségében tudtak versenyezni egymással. Ebben a versenyben az Erste kifejezetten jól áll, hiszen az elmúlt négy évben a legjobb eredményt érte el versenytársai között az ügyfél-elégedettségi felmérésekben. Eddig is kiemelt figyelmet fordítottak hűséges ügyfeleikre.

Kovács Dániel régióvezető és Szerdahelyi Róbert, az Erste Bank kkv-területének vezetője a díjátadó rendezvényen

Forrás: Erste Bank

Vas megyében több mint 35 olyan kis- és középvállalati ügyfelük van, aki már több mint húsz éve választotta számlavezetőjének a bankot – őket most külön elismerésben részesítette a pénzintézet. A lojalitás díj mellé egy Lojalitás kedvezmény csomagot is kaptak ajándékba, melyben az Erste Bank kiemelt partnereinek termékeit és szolgáltatásait vehetik igénybe extra kedvezményekkel szervezet-fejlesztési és egyéb tréningek, coaching, webaudit/-fejlesztés, illetve szekszárdi bor és élményprogramok témakörében. Kovács Dániel hozzátette, azok, akik egy pénzintézettel hosszabb ideje ápolnak tartós kapcsolatot, más előnyeit is élvezhetik a lojalitásuknak: a saját forrású finanszírozási termékek esetében a banknak nagyobb mértékben tudja figyelembe venni az árazás és más feltételek kialakításakor a pozitív bankkapcsolati múltat. Ez a hűséges ügyfelek számára forintban és százalékban mérhető előnyt jelent majd.