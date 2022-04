2020-ból maradt velük a második évforduló: Bakos György harminc év után akkor adta vissza elnöki mandátumát. Az esti Jurisics-várbeli koncert előtte tisztelgett. Reggel a temetőben koszorúval-muzsikával emlékeztek a fúvósok elhunyt zenésztársaikra. A Lovagteremben az eredetileg 2021 tavaszára tervezett díszközgyűlésen Bakos György és Németh Balázs – neki adta át a stafétát – elevenítették fel a mögöttük hagyott éveket. Előbbi részletes történeti visszatekintést adott különös tekintettel a karnagyokra, és elhangzott számtalan sztori a próbákról, fellépésekről, viszontagságokról. Szilágyi Miklós jelenlegi karnagy szakmai beszámolója következett, utána az elnök mutatta be az új egyenruhát.

A nagy részben pályázati forrásból – Básthy Béla polgármester közbenjárásával és Szalay-Bobrovniczky Vince helyettes államtitkár segítségével NEA-pályázaton hatmillió forintot nyertek – és támogatásokból 59 zenészre szabott vadonatúj öltözeteket Drescher Edina tervezte. Az esti hangversenyen Bakos György zenekari pályafutásának ikonikus darabjai hangzottak fel.

Komoly- és könnyűzenei művek, eredeti fúvószenei darabok, átiratok is helyet kaptak. A Szilágyi Miklós által írt és hangszerelt művekből is hallhatott néhányat a közönség, így egy modern darab ősbemutatóját is – Dúdolni való keringő egy diákszínpadi előadáshoz –, amelyet Bakos Györgynek ajánlott.