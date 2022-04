A Vas Megyei Főügyészség közleményben tájékoztatta lapunkat arról, hogy a Körmendi Járási Ügyészség a bűncselekmény felismerésére vagy elhárítására idős koránál vagy fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett sikkasztás bűntette miatt is emelt vádat azzal a nővel szemben, aki a vád szerint egy szociális szakosított ellátást nyújtó intézményben dolgozott gazdasági nővérként, és négy éven át 118 ápolttól sikkasztott el, összesen több mint 6 millió forintot. A vádirat szerint a vádlott munkakörébe tartozott az intézmény ápoltjainak az igényei szerinti kisebb vásárlásokra előleg felvétele, az intézményen kívüli vásárlásaik lebonyolítása is.

Az intézetben lakók pénzkezelési szabályzata szerint ugyanis a pénzt nem kezelő lakók részére az osztályos gazdasági nővér vásárol be, ehhez engedéllyel és a megfelelő nyomtatvány kitöltésével vehet fel előleget, majd a számlákkal el kell számolnia. A vádlott a munkakörével visszaélve a lakók igényei szerinti bevásárlásokra felvett előleggel sajátjaként rendelkezett, és rendszeresen vásárolt a lakók pénzéből magának is különböző termékeket, amikről az egyes gondozottak nevére számlát állíttatott ki, és azokat felhasználta, valamint hamis magánokiratokkal több mint 3 millió forint előleget is vett fel a letéti pénztárból. A vádlott munkaviszonyát rendkívüli felmentéssel megszüntették. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a Körmendi Járásbíróság fog dönteni.