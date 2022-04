Szünet után hamar megszerezhette volna a vezetést a szombathelyi csapat, de Herczeg Andrea büntetőjét az ukrán válogatott Samson hárította. A másik oldalon Nagy Fanni emelése suhant el a léc felett – megélénkült a mérkőzés. Aztán Nagy Fanni pár perccel később már nem hibázott, megszerezte csapata számára a vezetést. A vasiak mestere, Székely Tibor hamarosan kettőt is cserélt, mindkét csatárát levitte, helyettük két friss erő, Nagy Vanessza és Jelena Koprena állt be. Rohamozot a szombathelyi együttes, miközben a győriek elsősorban a roppant veszélyes Cameront játszották meg kontráikból. Aztán az utolsó percekre sérülés miatt a vasiak elveszítették gólveszélyes támadójukat, Vladulescut – ám továbbra is elkeseredetten rohamoztak a szombathelyi zöld-fehérek. A győriek viszont a kinyíló védelem mellett veszélyesen kontráztak.



A Haladás-Viktória becsülettel helytállt, nagyot küzdöttek a szombathelyi lányok – és 0-0-nál tizenegyest is hibáztak. Izgalmas mérkőzésen mindezzel együtt nem érdemtelen az ETO FC Győr győzelme.