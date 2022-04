Monek Dávid polgármester szerint bár a szombati időjárás nem engedte, hogy minden fát a helyére ültessenek, de önkénteseivel hétfőn folytatják a munkát.



- Az Országfásítási program keretében 2021-ben sikeresen pályáztunk harminc darab fára. A kiírás szerint egy település ennyi fára és maximum négy helyszínre, ami önkormányzati tulajdon jelentkezhetett. Így mi a két temetőnkben, a sportpályánál és a művelődési ház és játszótér területére ültetünk. Próbáltunk úgy válogatni az igényelt fák közül, hogy az adott környezetbe illőek legyenek.

Ezért is a temetőkbe hárs-, és platánfákat ültetünk, a futballpályához 5 díszalmát, mivel ott elég napos a terület és reméljük idővel kellemes árnyékot is fognak adni. A művelődési házhoz 5 db gömbszivarfát és 10 db díszkörtét ültetünk. A maradék 10 db fa úgy oszlik el, hogy a két temetőbe platánfák és ezüst hársfák kerülnek. Bevontuk a három civil szervezetünket is a faültetési munkálatokba, a Sportegyesületet, az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet és az Ifjúsági és Kulturális Egyesületet. Mind a háromból jöttek segítők, akik részt vesznek az ültetésben még hétfőn is. A tűzoltók belocsolják az üreget és a területet ahová a fák kerülnek és a fizikai munkát is segítik. A harminc fához kaptunk fánként 3 db nagy karót, védőhálót a rágcsálók ellen, távtartó léceket és szalagot, illetve fenyőmulcsot is tíz zsákkal. Megérkeztek az Országfásítási promóciós szalagok is amik minden fa karójára fel lesznek tűzve, ezzel zárul majd a fák az ültetése.