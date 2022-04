– A Kossuth Lajos utca tulajdonképpen egy beruházási övezetté vált – hangsúlyozta Lábos András pol gármester, amikor arra kértük, vegye számba, mi minden történt Nagysimonyiban a közelmúltban. Még tavaly nyár végén készült el az a háromszáz méter hosszú, másfél méter széles, összesen 450 négyzetméternyi járdaszakasz, amelynek anyagköltségére 4,7 millió forintot nyertek. A pályázat sajátossága az volt, hogy a kivitelezést az önkormányzatnak kellett megvalósítani. Várhatóan már csak egy hónap, és elkészülnek a 27 millió forintból megvalósuló óvodafelújítással is. Az előtér, a vizesblokk, valamint a csoportszobák járófelülete könnyen takarítható, strapabíró anyagú burkolatot kap, kicserélik a belső nyílászárókat, megújítják a homlokzat, valamint a padlás hőszigetelését, és a fűtést is korszerűsítik. Mindezeken felül pedig kialakítanak egy nagy alapterületű nyitott teraszt is. Újabb egy hónap múlva pedig már a ravatalozó is kész lesz – tudtuk meg a polgármestertől, aki elmesélte, hogy a régi ravatalozó még a hatvanas évek elején épült, állapota nagyon leromlott, falai vizesedtek, nem volt érdemes tovább költeni rá.

Elhatározták, hogy építenek inkább egy teljesen újat, jelenleg a tetőszerkezeti munkáknál tartanak. Terveik megvalósításához 23 millió forintot nyertek, ami talán a pályázat kiírásakor még fedezte is volna a költségeket, az azóta történt áremelkedések miatt azonban nem férnek már bele a keretbe. Ettől függetlenül nem változtattak a terveken, inkább pótolja az önkormányzat a hiányzó összeget. Ahogyan utaltunk már rá, a pályázati pénzeken túl is van élet, hiszen már zajlik a szupergyors internetet biztosító infrastruktúra kiépítése, és folyamatban van a zártkerti villamosítás is, ami egy hosszú, többéves előkészítő, tervezői munka eredménye, így remélhetőleg már a nyáron itt is kigyulladhatnak a lámpák.

Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője – aki márciusban ellátogatott a településre – most elmondta, nem csak az említett fejlesztések megvalósítását segítették kormányzati források, hiszen jutott pénz orvosi eszközök vásárlására, a Patrona Regni Hungariae Alapítvány, valamint az önkormányzat működésének támogatására, a felelős állattartás elősegítésére, továbbá a katolikus és evangélikus templomok részleges felújítására is. A templomokra 15-15 millió forint jut, illetve a katolikusoknál az oltárfelújításra még pluszban hatmillió. Mint azt az országgyűlési képviselő hangsúlyozta, a munkát ebben a ciklusban is folytatják.