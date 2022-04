– Anticiklon alakult ki Közép-Európa felett, tehát a leszálló légmozgások uralkodnak. Ebben csapadék nincs, de azért meglehetősen csípősek az éjszakák – tájékoztatta lapunkat Pétervári Tibor, az Országos Meteorológiai Szolgálat szombathelyi észlelője. Kedden reggel – hasonlóan a hétfőihez – várható még kétméteres szinten gyenge fagy, de a talaj mentén deresedést is lehet tapasztalni. Aztán lassan melegszik majd a levegő, ami a csúcspontját csütörtökön éri el. Kedden és szerdán sok lesz a napsütés, a nappali csúcshőmérséklet kedden még 15 Celsius-fok, míg csütörtökön már 19-20 Celsius-fok körül alakul. Általában gyenge, legfeljebb mérsékelt, változó irányú szélmozgásra számíthatunk.

Nagypénteken már elérik térségünket a frontok, illetve ez az anticiklon, ami most felettünk van, észak felé húzódik – erről is beszélt Pétervári Tibor. Ekkor nedvesebb levegő érkezik, így már csütörtök délutántól, illetve nagypénteken több lesz a felhő. Pénteken néhány milliméter mennyiségű eső, zápor is előfordulhat, délután pedig megélénkül az északkeletire forduló szél. Emiatt 1-2 fokkal hűvösebb időre készülhetünk. A hétvégén ugyan felhős marad az égbolt, de csapadékra nem kell számítanunk.

Napról napra csökken a hőmérséklet: a napközbeni csúcshőmérséklet nagyszombaton 12, húsvétkor 10 Celsius-fok várható. Húsvéthétfőig jellemző lesz az élénk, időnként erős északi, északkeleti szél, ami tovább rontja majd a hőérzetünket.