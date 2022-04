Az Állatvédők Vasi Egyesülete hivatalos közösségi oldalán arról tájékoztattak: lakossági bejelentést érkezett hozzájuk, hogy a szombathelyi Csónakázótó partján egy sérült hattyú szenved, párja pedig a költőfészket védelmezi. A bejegyzésben leírják, hogy évek óta ide járnak költeni, az idén azonban valakinek útjában állhatott a védelmező szülő, akit minden bizonnyal egy arra járó bántalmazott, amelynek következtében megsérült a szárnya.

Az állatvédők azonnal a védtelen madár segítségére siettek, egyik tagjuk hamar meg is találta, majd a madármentő befogta a sérült hattyút és a párját is. Mint írják, a hattyúcsalád már biztonságban van, a gúnár állatorvosi kezelését is megkezdték. Később egy biztonságosabb helyett keresnek a számukra, hogy többé ne bánthassák őket.