Menynyiség és méret szempontjából is erősen indul az áprilisi horgászszezon. A szövetség arra kéri a horgászokat, hogy a nagytestű halakat ne vigyék haza. A Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége március 11-e és 30-a között összesen 24 350 kg pontyot helyezett ki a szövetségi horgászvizekbe, a hatalmas mennyiség ellenére a telepítés a következő hetekben a halászatok függvényében tovább folytatódik. Az utolsó, márciusi szállítmány szerdán érkezett. Az 5650 kilogrammnyi háromnyaras piaci (1,5-2 kg-os) pontyokat 11 horgászvízben osztották szét. Szerdán a legtöbb hal a Hársas- (1200 kg) és a gersekaráti Sárvíz-tóba (700 kg) jutott. Nem maradt ki a halasításból a Vadása- (400 kg), a nagypiriti (350 kg), a csánigi (500 kg), a répcelaki (100 kg), a merseváti (350 kg) és a rábasömjéni tó (400 kg) sem. A Körmendi Határőr HE támogatásával jutott hal Magyarszecsődre is (650 kg ponty és 50 kg amur), és került ponty a Rábába is, az Ikervár duzzasztott szakaszára és az Ikervár-csatornába is 500-500 kilogramm.

A haltelepítések után egyik vízterületen sem rendeltek el horgásztilalmat. Fontos kiemelni – mondta a vasi horgászszövetség ügyvezető elnöke Puskás Norbert –, hogy március 23-án nyolctonnányi extra méretű – 5-8 kg közötti – ponty is érkezett számos szövetségi horgászvízbe, amely kuriózumnak számít, hiszen ezeknek a halaknak a kifogása rendkívüli horgászélményt jelent. Azt azonban tudni kell – tette hozzá az elnök –, hogy a szövetség helyi horgászrendje értelmében az orrcsúcstól a faroktőig mért hatvan cm-nél nagyobb pontyot tilos megtartani. A felső méretkorlátozást meghaladó pontyot a horgász köteles (az esetleges gyors fotózást követően) haladéktalanul és kíméletesen visszaengedni. A szövetség felhívja a a horgászok figyelmét arra, hogy a felső méretkorlátozás alatti, de nagytestű pontyok megtartása esetén az éves öszszsúlykvótát hamar el lehet érni, és ebben az esetben a horgászat nem folytatható a vasi vizeken.

A halászati őrök kiemelten fogják ellenőrizni a megtartott és fogási naplóban bejegyzett halak egyedsúlyát is. Az éves mennyiségi kvóták betartása érdekében a fogási naplóba beírt és valós egyedsúly közti jelentős eltérést a halászati őrök szankcionálni fogják. Arra kérnek mindenkit, minél pontosabban jegyezzék be a megtartani kívánt halakat. Bíznak abban, a horgászok felismerik, hogy ezek a nagytestű pontyok milyen rendkívüli élményt nyújthatnak hosszú távon, és kíméletesen visszaengedik a halakat.