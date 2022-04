Tegnap házi szörpöt, húskészítményeket, savanyúságot, mézet, rétest és termelői borokat is kóstolhattak a látogatók. A kézművesek szemet gyönyörködtető tárgyaiból pedig muszáj volt hazavinni vásárfiát. A folytatásban színes programokkal és hosszan, a szezonon is túlívelően is várják vendégeiket, mondta a piacnyitón dr. Németh Sándor polgármester. Megjegyezte még: manapság felértékelődnek a termelői áruk, amelyek esetükben a város negyven kilométeres körzetéből érkeznek a piacra.

Tóth Tamás, a Bük, Bükfürdő Közhasznú Turisztikai Egyesület (BBKTE) elnöke arról beszélt, a helyszínváltozások után végleges területére költözött a piac. – Nagy öröm, hogy minden termelő, aki az elmúlt nehéz két évet átélte, itt van velünk – mondta. A művelődési központ és a helyi turisztikai egyesület az idén a hatvanéves gyógyfürdővel szorosan együttműködve szervezte programjait. Ízek, vizek, színek vonatkozásában Koós Melinda, a Büki Gyógyfürdő Zrt. vezérigazgatója szólt. Mostantól minden pénteken a helyi termelők kóstoltathatnak és bemutathatják áruikat a fürdőn belül. A gyógyfürdő alapja a jó minőségű gyógyvíz, a színek pedig a gazdag programkínálatra utalnak. Lakatár Gábor, a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megbízott igazgatóhelyettese egy májusi programról számolt be.

Elmozdítják a megyeszékhelyről a Vas Megyei Tűzoltó Találkozót: május 28-án, szombaton legalább 500 tűzoltó és 50 tűzoltóautó érkezik Bükre. A helyi gyermeknapot is színesítik egyben kistűzoltó-avatással, bemutatóikkal, kincskereséssel, versenyekkel. A termelői piac április végéig péntekenként 15-től 18 óráig, májustól szeptember közepéig 16 és 20 óra között várja vásárlóit. Gyógy-Bor-Tér-Zene koncertek kezdődtek a piacnyitó után. A Marching Jazz Band után a helyi Ablánc Néptánccsoport állt színpadra. Kora este a M.É.Z. ír–skót népzenét játszó formációnak tapsolhatott a közönség