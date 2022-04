– A szezon első nagy kiránduló csoportja Fertőszentmiklósról érkezett hozzánk – mondta Dománé Tóth Erika, Döröske polgármestere, aki rendkívül jó házigazda, hiszen személyesen fogadta a diákokból és tanárokból álló társaságot. A csoport megnézte a település híres, kétszázötven darabból álló mérleggyűjteményét, amely az 1700-as évektől kezdődően napjainkig tartalmaz mindenféle méretben készült konyhai, patikai és postai mérlegeket.

A kirándulóknak Kolozár György, a gyűjtemény kiváló ismerője mutatta be az eszközöket. A döröskei polgármester asszonytól megtudtuk azt is, hogy ha jön a jó idő, egyre több a látogató a faluban. Nagyszombaton például különleges csoportot várnak, veterán autósok érkeznek hozzájuk, akik megnézik a település 13. században épült román stílusú templomát. Az Árpád-kori épület után a mérleggyűjtemény lesz a következő állomás, végül a döröskei szőlőhegyen fejeződik be a program.