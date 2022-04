Az Őrség fővárosának egyik legjelentősebb kultúrtörténeti értéke az Árpád-kori római katolikus templom. A Templomszer másik nevezetessége a téglaégető. A mintegy ötszáz éves kemence maradványait az 1980-as években tárták fel. Föléje védőépületet húztak. A védőépület és a korábban készült táblák fölött is eljárt az idő. Őr Zoltán, Őriszentpéter polgármestere elmondta, hogy jelentős fejlesztésekre készül az önkormányzat. Felújítják a védőépületet és az információs táblákat. Az égetőhöz vezető ösvény mellé – stációszerűen – a térség archaikus emlékeit bemutató új táblák kerülnek. A tervek között szerepel egy különleges játszótér is, amely a templom egykori erődítmény jellegéhez kapcsolódik. Tervezik a parkolási lehetőségek bővítését is, és a közelben épül fel a település új turisztikai attrakciója, a Szala völgyét, a templomot és a szereket bemutató kilátó.