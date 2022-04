Igazi profizmusról tanúskodott az a fellépő is, akinek ének közben ment tönkre a mikrofonja, ám sem ez, sem a gyors mikrofoncsere nem zökkentette ki egy pillanatra sem. A Ki mit tud?-ot komolyan vették a szervezők is, a verseket, dalokat, táncokat hozzáértő ötfős zsűri értékelte. A magyarnóta-énekesekről például Bencsicsné Hajtó Gyöngyi, a versmondókról Kelemen Zoltán, a Weöres Sándor Színház színésze mondott összegzést, aki a dicséret mellett kritikát is megfogalmazott, miközben hangsúlyozta: élvezte az előadásokat, mivel a verseket mindenki jól értelmezve, saját személyiségének belecsempészésével adta át, márpedig a versmondásnál ez a legfontosabb. Verset mondott a legidősebb induló, a 94 éves Császár János bácsi is, aki József Attila műve mellett előadta sajátját is, természetesen mindkettőt papír nélkül, kívülről. Az énekesek és a versmondók közül három-három induló az országos versenyen való részvételre is jogot szerzett. A nyugdíjasszövetség május 18-án az MMIK-ban tartja jótékonysági gáláját, ahol a Ki mit tud? résztvevői is fellépnek.