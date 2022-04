Nem ez az első alkalom, hogy gyűjtést szervez a Sárvári oratorikus kórus (SOK) nagy családja. A koronavírus-járvány idején a Covid-árvák megsegítésére mozgósították erőiket – tudtuk meg dr. Szalainé Horváth Judittól, a kórus karnagyától. Judit a sárvári karitász tagjaként fontosnak tartja, hogy a városba, a háború elől menekülő ukrán nőknek és gyermekeiknek is segítő jobbot nyújtsanak.

A segélyszervezettel közösen tárgyi adományok gyűjtésében is részt vettek, ám tudják, hogy a bajbajutottaknak pénzbeli támogatásra is szükségük van. Szélesiné Mezőfi Ágnes 25 festményt ajánlott fel, amelyeket a SOK Facebook-oldalán tekinthetnek meg. Itt van az a telefonszám is, amelyen a vásárlási szándékot lehet jelezni. Az összegyűlt pénzt a Sárvári Karitászcsoport juttatja el a rászorulóknak.