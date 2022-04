Vas megye közlekedésbiztonsága sokat javult 1981-ben, mintegy tíz százalékkal kevesebb baleset történt az azt megelőző évhez képest. A halálos balesetek száma viszont nőtt. Ezért továbbra is szükség volt a széles körű felvilágosító munkára. Ezért is volt népszerű a Győri Rádió szombathelyi közvetítése. Számos kérdés foglalkozott a szombathelyi közlekedéssel, azt tudakolva: milyen változásokra számíthattak az itt élők. A legfontosabb, hogy a Tolbuhin út (ma Szent Márton út)–Hunyadi út kereszteződésben új aluljárórendszer és csomópont épült.

A munkákat a műsort követő egy-két héten belül el is kezdték, elsőként a közműveket telepítették át. Nagyobb erőkkel a nyár derekán láttak munkához, az átadási határidő 1983 vége volt. Az aluljárót csarnokszerűen képezték ki, úgy tervezték, hogy négy irányban hat lépcsősor vezet a felszínre. Ehhez kapcsolódóan a Tolbuhin utat mintegy rávezették a Thököly utcára – itt új útszakaszt és hidat kellett építeni. Amint ez megvalósult, akkor jöhetett szóba a gépjárművek kitiltása a Köztársaság (ma Fő) térről. A nyolcvanas évek első felében a megyei közúti igazgatóság további hét híd építését vette tervbe. Egyebek között egy vasúti felüljárót is Vasvár térségében, a 8-as főúton. Egy meglepő kérdés az említett rádióműsorból: lesz-e autópálya a 8-as főút nyomvonalán? A kérdező a megnőtt forgalommal, a rengeteg kamion nal és nehézgépjárművel indokolta a felvetését. A válasz azonban már nem volt ennyire megdöbbentő: belátható időn belül nem terveztek autópályát építeni a 8-as főútból, ez akkoriban nem volt indokolt. A szombathelyi Vörösmarty utca sorsa is köztéma volt.

Akkor még nem volt tiszta a lakosok számára, hogy ez az utca a már említett új csomópont- és aluljárórendszerhez fog kapcsolódni. Akkoriban kezdték el a jelzőlámpák felszerelését, május végére kialakították a új – végleges – forgalmi rendet. Mai szemmel egy különös és furcsa kérdés az említett műsorból: miért nem használják az autóbusz-vezetők a hangosbemondót? Ezúttal a válasz még meglepőbb volt: néhányan lámpaláz okán, mások feledékenységből. A mulasztókkal szemben a korábbinál erélyesebben lépett fel a volán.

Ennél izgalmasabb kérdés 1982-ből: igaz-e, hogy tovább építik majd a Népfront utcát (mai Szent Gellért utca)? Így a kamionok, gépjárművek elkerülhetik a szombathelyi belvárost? Másrészt a Zanati úti vasúti felüljáró szűknek és alacsonynak bizonyult, lassította, nem ritkán akadályozta a forgalmat. A válaszadó KPM-illetékes szerint szó volt a Népfront utca új nyomvonalú folytatásáról, ez Zanatnál csatlakozott volna a 86-os főúthoz. Nehezítette a helyzetet, hogy nemcsak utat kellett építeni, hanem szükség volt egy 150 méter hosszúságú vasúti felüljáróra is. Téma volt a taxizás is.

A Volán együttműködésre törekedett a magántaxisokkal. Szükség volt rájuk, kiegészítették egymás munkáját. Negyven évvel ezelőtt több új standot alakítottak ki a megyeszékhelyen, ezeket mind az államiak, mind a magánosok használhatták. Arra a kérdésre, hogy a Volán-taxikba mikor szerelnek URH-adóvevőket, azt a választ adták, hogy ennek megvalósítása 1985 után lehetséges, amennyiben a forgalom indokolja.

A buszok jegyautomatái is szóba kerültek. Az akkoriban használatos automaták lecserélését már tervbe vették. Az azonban még nem dőlt el, hogy milyen rendszert vezessenek be. Lehetségesnek tartották, hogy a BKV-nál használatos jegylyukasztókat veszik át, ám erről központilag akkor még nem döntöttek. Ami a közvilágítási problémákat illeti, 1983-ban megyénkben is megjelentek a sárga fényű nátriumlámpák, amelyek nagyon jó látási viszonyokat teremtettek.