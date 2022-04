Kettős kiállítást rendeztek ezúttal – Németh Katalin művészeti referens közreműködésével – a KMKK Móritz Galériájában. A Kemenesalja népművészete című bemutatón helybeli népi iparművészek, a népművészet mesterei (és ifjú mesterei) vesznek részt, köztük a művelődési központ fafaragó, illetve díszítőművész szakkörének tagjai. A kiállítók között van csuhé- és szalmafonó, fazekas, szövő, sőt cukrász is. A megnyitón Fehér László polgármester mondott köszöntőt, a tárlatot Szalai-Ziembicki Dóra ajánlotta a népes közönség figyelmébe, citeraszóval kísért, üde és színes tavaszi népdalcsokorral készült a Kenyeri Dalkör.

A Bökő címmel megrendezett, a világ különböző sarkaiból több száz kést fölvonultató kiállítást a celldömölki születésű dr. Persaits Gergő mutatta be, a szentendrei „amatőr késgyűjtő és -építő szakkör” nevében. Amatörizmusnak persze nyoma sincs, ahogyan Persaits Gergő bevezetője is egyetemi szemináriummal ért föl. Ő maga talán akkor vált késrajongóvá, amikor gyerekkorában rájött, hogy a nagymamája retiküljében is megbújik egy gyöngyháznyelű kés. Sokat gondolkodott azon, hogy Kemenesaljához milyen kést társítson, aztán Weiner-Sennyey Tibor segítségével megtalálta a megfelelőt, a Berzsenyi Dániel kultúrateremtő méhesébe elvezető méhészkést. A tárlat olyan, mint amilyennek Pompom a végtelen csokivilágot látja: van kiskés, nagykés, tengerészkés, halas bicska, bugylibicska. Fölsorolni lehetetlen, inkább meg kell nézni.