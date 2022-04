Az elkészült Bercsényi utcában tartott bejárást Ágh Péter országgyűlési képviselő, Kondora István polgármester és dr. Máhr Tivadar alpolgármester. Észak-Vas megyében ez volt az első alkalom, hogy a Modern városok és a Magyar falu programok mellett ötezer fő feletti település is ilyen célú forrásokhoz juthatott. A Bercsényi utca csaknem 400 méteres, míg a Dorottya utca 324 méter hosszú, négy méter széles burkolata újulhatott meg. – Elkészülhetett a Sárvár Aréna, a ZeneHáza és különböző fejlesztések valósulhattak meg, jelentős támogatást kapott a Sárvárfürdő. Emellett talán a városlakók számára legfontosabb útfejlesztések terén is komoly lépéseket tehettünk.

Megvalósult a városon átvezető főút felújítása, amelyhez kapcsolódni fog a hegyközségi körforgalom kialakítása is – sorolta a folyamatos fejlesztéseket Ágh Péter. Az önkormányzat arra törekszik, hogy a város minden része fejlődjön. – Egy olyan városnak, mint Sárvár, amely ötcsillagos városnak hirdeti magát, nem elég ha a központ jól néz ki, hanem a hátsó udvarokat és a mellékutcákat is fel kell újítanunk. Ez a 16. olyan utca, amelyet pályázati pénzből tudunk felújítani. Ezekben nemcsak támogatások, hanem az önkormányzat saját ereje is ott van. Ezúttal a második leghosszabb kertvárosi utcát sikerült felújítani ároktól árokig jó minőségben, hisz előzőleg a gázművek és a Vasivíz az alépítményeket felújította – számolt be Kondora István.