A Herényi Kulturális és Sportegyesület közleményben arról tájékoztatták lapunkat, hogy 2022. április 23-24-én – 2 év kényszerű szünet után, módosított útvonalon - már 18. alkalommal rendezik meg a Herényi virágútat, mely Magyarországon egyedülálló módon - a kb. 1 km² -en elhelyezkedő - több mint 20 helyi virág és dísznövény kertészet és vállalkozás bemutatkozása és vására.

A rendezvény különlegessége, hogy Szombathely herényi - kámoni városrészében a kiállító és portékáit kínáló kertészek többsége egy összefüggő útvonalon illetve közvetlen közelében lakik vagy a telephelye van itt, tehát mindenképpen kötődik ehhez a területhez.

A virág és kézművesek kirakodóvására mellett, különböző kulturális élményekkel is gazdagodhatnak a rendezvényre látogatók. Bemutatkozási lehetőséget kapnak Vas Megye helyi kulturális értékeinek megőrzésén munkálkodó művészeti csoportok, illetve helyi zenekarok is. Sokszínű, minden korosztály számára érdekes programkínálat várja az érdeklődőket, többek között fellép a Sipőcz Band, Danics Dórával kiegészülve, lesz Okoskutya trükkbemutató, illetve látványos műsorral készül a Stihl Timbersport favágó csapata is.

Idén bemutatkozik egy új helyszín a Virág-Zene-Gyermekudvar, ahol a gyermekeket lovaglási lehetőségekkel, ládavasúttal, bohócprodukciókkal, ugráló várral, kézműves foglalkozásokkal és egyéb meglepetésekkel várják a szervezők. Illetve ezen a helyszínen található meg a HANGÁR Terasz is, ahol a Capito Gitárklub színes zenei programjai várják az érdeklődőket.

A rendezvény ideje alatt sűrített buszjáratok fognak közlekedni, Herény és a vasútállomás között. A szervezők arra kérik a Virágútra kilátogató közönséget, hogy lehetőségeikhez mérten hagyják otthon a gépjárműveiket és a rendezvényt tömegközlekedéssel, illetve kerékpárral közelítsék meg.