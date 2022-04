Az ORF versenyleírásában szerepel: a 21. század legfontosabb kérdéseiről, mint például a demokráciáról, a klímapolitikáról, a társadalmi sokszínűségről, a gyakran ismétlődő pszichológiai terrorról és a rasszizmusról a fiataloknak megvan a véleménye. A „Sag’s multi!" beszédverseny pedig teret ad számukra ennek a kifejtésére. Idén a megmérettetés mottója a „Ki az a „mi"?“, a verseny a témákat tekintve a demokráciára, a civil-elhivatottságra, a társadalmi sokszínűségre, a nemzetköziségre, valamint a digitális világra fókuszál. A beszédversenyen a résztvevőknek az anyanyelv és a német, vagy a német és egy tanult idegen nyelv között kell tartalmas szónoklatuk alatt többször váltaniuk. - próbára téve ezzel az agytekervényeiket.

Ahhoz, hogy minél profibb beszédet adhassanak elő, a tartományi döntőnek otthont adó ORF Burgenland kismartoni székházában látta vendégül a csatorna szerkesztősége az ifjú szónokokat. Látogatásuk alkalmával egy felkészítő tréningen vehettek részt, amelyen Peter Wessely kommunikációs szakember, valamint Kelemen Dorottya az ORF népcsoport-szerkesztőségeinek vezetője hallgatta meg a döntőre készülők beszédeit, majd adott számukra visszajelzést a tartalmakat és az előadásmódot illetően.

A versenyen egy szombathelyi diáklány, Mogyoródi Panna Kata, a Felsőőri Szövetségi Gimnázium magyar osztályának 16 éves tanulója is elindult, sőt, ő az egyetlen magyar-német nyelvű szónok, aki továbbjutott a májusi, tartományi döntőbe – derül ki a magyarok.orf.at cikkéből.

Pannát elhívtuk egy rövid élménybeszámolóra szerkesztőségünkbe. Megtudtuk tőle, hogy általános iskolás korában szüleivel költözött ki Németországba, ahol aztán öt éven át éltek. Először így került kapcsolatba a nyelvvel. Hogy nyelvtudása ne vesszen el, a hazaköltözést követően Ausztriába jelentkezett középiskolába. Gimnáziumi tanárai közül az elmúlt években többen is biztatták, hogy tegye magát próbára a versenyen, ő pedig idén megfogadta a tanácsot és elindult a versenyen, ahol egészen a tartományi döntőig menetelt.

Panna szónoklata a személyiségfejlődés témakörét járja körbe – témaválasztását a saját példája ihlette. - Régebben nagyon csendes lány voltam, majd „elegem lett magamból”. Eldöntöttem, hogy megváltozom, nyitottabb leszek mások felé és kipróbálok új dolgokat. Nekem ez nagyon bevált, ezért szeretném a többi visszahúzódó embert is arra motiválni, hogy legyenek egy kicsit extrovertáltabbak – fejtette ki a diáklány.

Panna örül, hogy részt vehetett a szakemberek tartotta tréningen, ugyanis rengeteg hasznos tanácsot kapott tőlük a beszédével kapcsolatban. Hasznos tudásnak érzi a nyelvek közti gyors váltásokat. Szerinte ezáltal jobban fejlődik az agya és gyorsabb lesz a gondolkodása is. Azt is elárulta, hogy nagy reményekkel vág neki a döntőnek. Úgy fogalmazott: nem gondolta volna, hogy eddig eljut a versenyen, de ha már ez megtörtént, a célja az lesz, hogy meg is nyerje azt.

Két éve az ORF vette át a verseny védnökségét, lehetőséget kínálva mind a kilenc tartomány többnyelvű fiataljának arra, hogy nyilvánosságot kapjon a tehetségük. A program védnökségéhez Alexander Van der Bellen szövetségi kancellár is csatlakozott. A döntő fordulóit májusban tartják az ORF tartományi stúdióiban, továbbá a bécsi RadioKulturhausban. Három kategóriában a legjobb három versenyzőt, azaz kilenc helyezettet díjaznak tartományonként. A verseny végső döntőjét júniusban tartják majd - ezt az ORF III-as csatornája élőben közvetíti majd.