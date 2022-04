Az elmúlt hónapok aszályos időjárása után az élővilág számára minden csepp víz esély a túlélésre. A téli, kora tavaszi szárazságot minden élőlény megszenvedi, de különösen igaz ez a kétéltűekre, ugyanis a békák, gőték, szalamandrák szaporodásához elengedhetetlenek a vizes élőhelyek.



– Az erdei pocsolyák, kisebb vízállások eltűntek, de egész nagy holtágak is teljesen kiszáradtak – meséli Dankovics Róbert muzeológus, a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum zoológusa. – Az alpesi gőtéknek kifejezetten ezekre a kis pocsolyákra lenne szükségük. A tókák jelentik a menedéket. Erdeibéka-petecsomókat lehet látni, de az is kevesebb. A legstabilabbak a duzzasztott tavak, de a mocsarakban alig van víz. Az Őrség kisebb vízállásainál, mint például a Sásos-tónál, nyolc méterrel van beljebb a víz. Más években a látványos kékülést produkáló mocsári békák ilyenkor már többezres példányban túl szoktak lenni a peterakáson. Most alig vannak, és nehéz eldönteni, hogy már vége a párzási időszaknak, vagy még el sem kezdődött. A varangyoknál is zavarodottság van. Egyik nap még ott vannak a vízben, másnapra eltűnnek, petefüzért nem lehet látni – mondja a zoológus.