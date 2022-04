A Magyar Közűt közleményben tájékoztatta lapunkat a hajmeresztő eseményről.

A balesetben a becsapódó kamion vezetőfülkéje szinte felismerhetetlenségig roncsolódott, a helyszíni képek alapján ugyanakkor csodával határos módon a vezető könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. Azonban a karambolozó kamionok így is teljes egészében elfoglalták a pályát. A közútkezelő szolnoki és ceglédi mérnökségének szakemberei, valamint a rendőrség a helyszínre érkezve a szükséges előjelzéseket kihelyezték és megkezdődhetett a műszaki mentés. A baleset 13 óra előtt történt és csak nem sokkal 22 óra előtt fejeződhetett be a roncsok elszállítása és a törmelékek, valamint a kiömlő rakomány, több tonnányi napraforgómag eltakarítása. Az arra közlekedők szerencsére a pont ott lévő abonyi csomóponton keresztül viszonylag kis kerülővel tudták útjukat folytatni.

A közútkezelő szakemberei újra felhívják a figyelmet, hogy nincs az a helyzet, ami indokolná, hogy ekkora szabálytalanságot vállaljon be valaki egy autópályán. A hazai gyorsforgalmi hálózaton sűrűn találhatóak csomópontok, amelyeken keresztül kis kerülővel, biztonságosan, másokat nem veszélyeztetve tudják a megfelelő irányban folytatni útjukat a közlekedők. Továbbá ez az eset is mutatja, mennyire fontos, hogy mindig óvatosan, az utat, a forgalmat figyelve közlekedjünk, nemcsak magunk, hanem a többi közlekedő biztonsága érdekében is.