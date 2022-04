Az ingatlanértékesítés jóvoltából ugyan üzemi nyereséggel számol 2022. évi üzleti tervében a Szova NZrt., ám a közgyűlés elé csütörtökön kerülő dokumentumból az is látszik: a cég fő problémája – a többi között a kötvénytörlesztéssel járó kötelezettségek miatt – fizetőképességének megőrzése. A cég tevékenységeinek üzemi eredménye várhatóan 250–300 millió forint veszteség lesz – derül ki a közgyűlés elé csütörtökön kerülő dokumentumokból. A veszteséget ingatlaneladással próbálják kompenzálni. A társaság 6 telket értékesített a sokat vitatott ingatlancsomag részeként: a 328 millió forint bevételt idén könyvelheti el a cég. A Sárdy-ér utcai ipari parkbeli telkek közül ugyancsak hatot adott el a nzrt., még 2021-ben. Az itt fennmaradó telkekre az üzleti terv elkészítéséig ugyancsak sikerült vevőt találnia a társaságnak, a befolyt vételár 364 millió forint – ez is kiolvasható a közzétett üzleti tervből. Mint ahogy az is, hogy számolnak még további ingatlanértékesítésekkel is – ezekre a cég likviditásának megőrzése miatt is szükség van – derült ki a dr. Németh Gábor vezérigazgató által jegyzett dokumentumból.

Az ingatlanértékesítésből befolyt bevétel döntő hányadát azonban nem használhatja fel szabadon a társaság. Az értékesített területek ugyanis szerepeltek a cég devizakötvényének biztosítéki rendszerében, így az eladásukból származó teljes bevételnek egy óvadéki számlára kellett befolynia. „Erről a számláról pedig kizárólag az esedékes törlesztőrészletek 50 százaléka fizethető ki, a számlán lévő összeg más célra nem használható fel” – olvasható az anyagban. Ismeretes, 2007. december 18-án 5 milliárd forint összegű svájci frank alapú kötvényt bocsátott ki a társaság. Az 5 milliárd forint akkori árfolyamon 33 millió svájci franknak felelt meg, ezt az összeget 25 év alatt kell a társaságnak viszszafizetnie – erről még 2011 novemberében számolt be dr. Németh Gábor a közgyűlés felé. Az akkori dokumentumban a vezérigazgató azt is közölte: a kötvénykibocsátás célja az volt, hogy a Szova a befolyt összegből ingatlanfejlesztéseket valósítson meg, ami részben pénzügyi nyereséget hozhatott volna, másrészt az önkormányzat városfejlesztési elképzeléseit váltotta volna valóra.

Ez a megközelítés azonban nem számolt reális veszélyként az árfolyamkockázattal. A kötvénykibocsátás tervezése során fel kellett volna készülni erre a veszélyre és kidolgozni, hogy milyen módon lehet ellene védekezni, de sajnos erre nem került sor – olvasható a vezérigazgató 2011. évi előterjesztésében. A forint svájci frankkal szembeni árfolyama gyakorlatilag a kibocsátás pillanata óta romlik: egy svájci frankért a kibocsátáskor 150 forintot adtak, 2011. november elején 250 forintot, míg tegnap már 362 forintot. A 2007-es döntés terheit így máig cipeli a társaság, miközben az adósságállomány nem csökken és továbbra is meghaladja az 5 milliárd forintot. A működési veszteség (ehhez az ukrán–orosz háború következményei, az energiaárak emelkedése, a bérfejlesztések egyaránt hozzájárulnak) és a kötvénytörlesztés ingatlanértékesítéssel nem fedezett része várhatóan 500 millió forint likviditási terhet jelent a Szova Nzrt. számára – tudtuk meg az idei üzleti tervből.

Köztudott az is, hogy a kötvénykibocsátás Ipkovich György polgármestersége idején történt, amikor a társaság vezérigazgatója Kovács Előd, Nemény András jelenlegi kabinetfőnöke volt. A likviditási helyzet kezelése érdekében számos megoldási ötletet megfogalmazott dr. Németh Gábor, így a vezérigazgatót a többi között arra is felkérheti a közgyűlés – amenynyiben csütörtökön jóváhagyják –, hogy a cég szolgáltatási díjainak emelésére vonatkozó javaslatot és az erre vonatkozó döntéseket a közgyűlés elé terjessze. A határozati javaslatok között szerepel az is, hogy a polgármester vizsgálja meg annak a lehetőségét, hogy az Arena Savaria sportcsarnok használatáért a jelenlegi mintegy 12 millió forint helyett 55 millió forint plusz áfa összegű éves bérleti díjat fizessen a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola NKft. akár már július 1-jétől. Kérdés, ezzel párhuzamosan növelik-e a sportiskola éves költségvetési támogatását.